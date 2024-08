ATX-Handel aktuell: So performt der ATX am Montagmittag

Am Montag tendiert der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 2,34 Prozent tiefer bei 3 444,61 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 114,867 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,024 Prozent tiefer bei 3 526,33 Punkten, nach 3 527,16 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3 526,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 409,09 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 05.07.2024, bei 3 708,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, lag der ATX bei 3 590,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 3 200,02 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,955 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 1,66 Prozent auf 31,90 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,72 Prozent auf 28,10 EUR), Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,90 EUR), Vienna Insurance (-1,21 Prozent auf 28,55 EUR) und Wienerberger (-1,52 Prozent auf 28,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-6,65 Prozent auf 15,87 EUR), Schoeller-Bleckmann (-4,03 Prozent auf 33,35 EUR), BAWAG (-3,86 Prozent auf 61,00 EUR), Verbund (-3,25 Prozent auf 72,95 EUR) und Erste Group Bank (-2,81 Prozent auf 43,22 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 858 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 26,195 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at