ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Andritz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 15.12.2022 wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Andritz-Papier bei 52,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Andritz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,029 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 194,10 EUR, da sich der Wert einer Andritz-Aktie am 12.12.2025 auf 62,75 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 19,41 Prozent.

Der Börsenwert von Andritz belief sich jüngst auf 6,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

