ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit der BAWAG-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 42,62 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BAWAG-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 234,632 BAWAG-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 286,25 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 03.10.2024 auf 65,15 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 15 286,25 EUR, was einer positiven Performance von 52,86 Prozent entspricht.

BAWAG wurde am Markt mit 5,23 Mrd. Euro bewertet. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die BAWAG-Aktie bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at