ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsstart stärker

Der ATX Prime bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent höher bei 1 803,98 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 1 798,89 Punkte an der Kurstafel, nach 1 798,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 805,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 798,84 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 03.04.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 781,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 729,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 608,11 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,25 Prozent. Bei 1 805,99 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 1,67 Prozent auf 6,08 EUR), UBM Development (+ 1,57 Prozent auf 19,40 EUR), Palfinger (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR), BAWAG (+ 1,14 Prozent auf 57,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,08 Prozent auf 112,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-2,99 Prozent auf 16,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,69 Prozent auf 8,16 EUR), AT S (AT&S) (-0,95 Prozent auf 19,81 EUR), Rosenbauer (-0,67 Prozent auf 29,60 EUR) und Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,95 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 15 539 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 24,875 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

