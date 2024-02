ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime liegt nachmittags im Plus

Am Freitag legt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,97 Prozent auf 1 716,42 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,115 Prozent auf 1 701,90 Punkte an der Kurstafel, nach 1 699,94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 701,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 722,49 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 701,94 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 16.11.2023, den Stand von 1 637,20 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 16.02.2023, den Wert von 1 760,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,139 Prozent nach oben. 1 750,09 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 9,06 Prozent auf 32,50 EUR), Palfinger (+ 2,71 Prozent auf 24,60 EUR), BAWAG (+ 2,30 Prozent auf 51,25 EUR), voestalpine (+ 1,98 Prozent auf 25,80 EUR) und PORR (+ 1,83 Prozent auf 13,34 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil FACC (-2,05 Prozent auf 6,20 EUR), Wolford (-1,79 Prozent auf 4,40 EUR), Polytec (-1,57 Prozent auf 3,45 EUR), Verbund (-1,48 Prozent auf 63,15 EUR) und Frequentis (-1,48 Prozent auf 26,70 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 204 281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 21,748 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,15 erwartet. Die Semperit-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

