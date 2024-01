ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt zum Handelsende

Zum Handelsschluss agierten die Anleger in Wien vorsichtiger.

Der ATX Prime beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 1 684,29 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,061 Prozent auf 1 683,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 682,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 690,86 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 682,28 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 1,55 Prozent nach. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 19.12.2023, einen Stand von 1 697,62 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 1 551,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wurde der ATX Prime mit 1 648,75 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 sank der Index bereits um 1,74 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 731,58 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 6,57 Prozent auf 14,60 EUR), Andritz (+ 1,66 Prozent auf 55,10 EUR), Frequentis (+ 1,52 Prozent auf 26,70 EUR), Flughafen Wien (+ 1,40 Prozent auf 50,70 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,88 Prozent auf 38,95 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-10,26 Prozent auf 21,34 EUR), ZUMTOBEL (-3,53 Prozent auf 6,02 EUR), UBM Development (-2,68 Prozent auf 21,80 EUR), FACC (-2,46 Prozent auf 5,56 EUR) und EVN (-1,54 Prozent auf 25,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 614 490 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,37 zu Buche schlagen. Mit 10,30 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

