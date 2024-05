ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in BAWAG-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BAWAG-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren BAWAG-Anteile an diesem Tag 43,20 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 23,148 BAWAG-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BAWAG-Papiere wären am 02.05.2024 1 322,92 EUR wert, da der Schlussstand 57,15 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 32,29 Prozent.

BAWAG wurde am Markt mit 4,42 Mrd. Euro bewertet. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag der BAWAG-Aktie an der Börse Wien statt. Der erste festgestellte Kurs eines BAWAG-Anteils lag damals bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at