WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

DO-Performance im Blick 08.12.2025 10:04:39

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in DO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden DO-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das DO-Papier an diesem Tag 94,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, befänden sich nun 106,270 DO-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 190,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 255,05 EUR wert. Damit wäre die Investition um 102,55 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte DO einen Börsenwert von 2,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & CO

Analysen zu DO & CO

15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.25 DO accumulate Erste Group Bank
18.02.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.25 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DO & CO 197,00 3,36%

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
