ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in DO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden DO-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das DO-Papier an diesem Tag 94,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, befänden sich nun 106,270 DO-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 190,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 255,05 EUR wert. Damit wäre die Investition um 102,55 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte DO einen Börsenwert von 2,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at