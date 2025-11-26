ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.11.2015 wurden Erste Group Bank-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Erste Group Bank-Anteile bei 28,15 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 355,303 Erste Group Bank-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2025 32 350,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,05 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 223,50 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 35,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at