ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das Lenzing-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 55,00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,818 Lenzing-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.12.2025 40,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 59,18 Prozent.

Am Markt war Lenzing jüngst 866,98 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at