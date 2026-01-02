Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Österreichische Post-Investmentbeispiel
|
02.01.2026 10:03:35
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Österreichische Post-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Österreichische Post-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,843 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 083,62 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Anteils am 30.12.2025 auf 31,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 8,36 Prozent mehr wert.
Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Österreichische Post AGmehr Nachrichten
|
30.12.25
|Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Optimismus in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
30.12.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
29.12.25
|ATX aktuell: ATX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse Wien: ATX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
29.12.25
|Stabiler Handel in Wien: ATX bewegt sich zum Handelsstart seitwärts (finanzen.at)
Analysen zu Österreichische Post AGmehr Analysen
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Österreichische Post buy
|Erste Group Bank
|05.06.20
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|29.01.20
|Österreichische Post kaufen
|Erste Group Bank
|21.06.19
|Österreichische Post buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.01.19
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|16.03.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.20
|Österreichische Post verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|18.03.22
|Österreichische Post Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Österreichische Post AG
|31,35
|0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.