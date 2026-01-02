ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Österreichische Post-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Österreichische Post-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,843 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 083,62 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Anteils am 30.12.2025 auf 31,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 8,36 Prozent mehr wert.

Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

