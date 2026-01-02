Österreichische Post Aktie

Österreichische Post

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

02.01.2026

ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Österreichische Post-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Österreichische Post-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,843 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 083,62 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Anteils am 30.12.2025 auf 31,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 8,36 Prozent mehr wert.

Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

21.11.25 Österreichische Post Hold Erste Group Bank
28.03.25 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
13.09.24 Österreichische Post Erste Group Bank
13.02.24 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
24.02.23 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade
