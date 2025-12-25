Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Rentabler Verbund-Einstieg?
|
25.12.2025 10:03:26
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor 5 Jahren verloren
Verbund-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Verbund-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 66,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 150,376 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 61,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 270,68 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,29 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Verbund bezifferte sich zuletzt auf 21,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
