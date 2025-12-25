ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor 5 Jahren verloren

Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

Rentabler Verbund-Einstieg? 25.12.2025 10:03:26

Vor Jahren in Verbund-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Verbund-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Verbund-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 66,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 150,376 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 61,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 270,68 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,29 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Verbund bezifferte sich zuletzt auf 21,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

08.12.25 Verbund Underperform RBC Capital Markets
04.12.25 Verbund Reduce Baader Bank
19.11.25 Verbund Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 Verbund Reduce Baader Bank
10.10.25 Verbund Hold Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

Verbund AG 61,65 0,08% Verbund AG

