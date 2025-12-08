Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Andritz Aktie

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Hochrechnung 08.12.2025 10:04:39

ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Andritz von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Andritz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.12.2024 wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Andritz-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 50,20 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Andritz-Aktie investiert, befänden sich nun 1,992 Andritz-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,68 EUR, da sich der Wert eines Andritz-Anteils am 05.12.2025 auf 65,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,68 Prozent angewachsen.

Andritz war somit zuletzt am Markt 6,35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Andritz AG

04.09.25 Andritz kaufen Erste Group Bank
05.08.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.25 Andritz buy Baader Bank
24.03.25 Andritz buy Baader Bank
13.02.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
Andritz AG

09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
