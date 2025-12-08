ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Andritz von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Andritz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.12.2024 wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Andritz-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 50,20 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Andritz-Aktie investiert, befänden sich nun 1,992 Andritz-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,68 EUR, da sich der Wert eines Andritz-Anteils am 05.12.2025 auf 65,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,68 Prozent angewachsen.

Andritz war somit zuletzt am Markt 6,35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at