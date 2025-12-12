Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Österreichische Post-Anlage
|
12.12.2025 10:03:58
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Österreichische Post-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Österreichische Post-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Österreichische Post-Aktie 33,17 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 301,477 Österreichische Post-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie auf 31,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 345,79 EUR wert. Mit einer Performance von -6,54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Österreichische Post betrug jüngst 2,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Österreichische Post AGmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Börse Wien: ATX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Wien: So bewegt sich der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
11.12.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in Wien: ATX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
10.12.25
|ATX aktuell: ATX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel: ATX mit Abgaben (finanzen.at)