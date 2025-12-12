Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

Österreichische Post-Anlage 12.12.2025 10:03:58

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Österreichische Post-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Österreichische Post-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Österreichische Post-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Österreichische Post-Aktie 33,17 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 301,477 Österreichische Post-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie auf 31,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 345,79 EUR wert. Mit einer Performance von -6,54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Österreichische Post betrug jüngst 2,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

