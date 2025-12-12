ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Österreichische Post-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Österreichische Post-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Österreichische Post-Aktie 33,17 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 301,477 Österreichische Post-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie auf 31,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 345,79 EUR wert. Mit einer Performance von -6,54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Österreichische Post betrug jüngst 2,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at