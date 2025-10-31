STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|STRABAG SE-Anlage im Blick
|
31.10.2025 10:04:19
ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das STRABAG SE-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36,25 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die STRABAG SE-Aktie investiert, befänden sich nun 27,586 STRABAG SE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2025 1 911,72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,30 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91,17 Prozent angezogen.
Alle STRABAG SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Zuversicht in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
31.10.25
|Pluszeichen in Wien: Börsianer lassen ATX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Aufschläge in Wien: ATX in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25