ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in STRABAG SE-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das STRABAG SE-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36,25 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die STRABAG SE-Aktie investiert, befänden sich nun 27,586 STRABAG SE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2025 1 911,72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,30 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91,17 Prozent angezogen.

Alle STRABAG SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at