ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen STRABAG SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das STRABAG SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die STRABAG SE-Aktie an diesem Tag bei 39,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 254,453 STRABAG SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der STRABAG SE-Aktie auf 66,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 793,89 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67,94 Prozent zugenommen.

STRABAG SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at