ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 3 Jahren eingebracht

Am 03.07.2021 wurde das Vienna Insurance-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Vienna Insurance-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 23,25 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 43,011 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.07.2024 1 311,83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,50 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,18 Prozent angewachsen.

Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 7,83 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at