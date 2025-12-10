ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Vienna Insurance-Einstiegs gewesen.

Am 10.12.2024 wurden Vienna Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,45 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investierten, hätten nun 3,396 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Vienna Insurance-Aktie auf 56,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,17 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 91,17 Prozent.

Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 6,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at