Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Frühes Investment
|
10.12.2025 10:04:06
ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 10.12.2024 wurden Vienna Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,45 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investierten, hätten nun 3,396 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Vienna Insurance-Aktie auf 56,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,17 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 91,17 Prozent.
Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 6,72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
Nachrichten zu Vienna Insurancemehr Nachrichten
|
10.12.25
|ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
09.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert am Mittag (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse Wien: ATX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert zum Handelsstart (finanzen.at)