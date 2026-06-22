Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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22.06.2026 14:50:00
AUA mit neuem Aufsichtsratsvorsitzendem
Der Aufsichtsrat der Austrian Airlines hat Dieter Vranckx in einer außerordentlichen Sitzung am Montag zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt, teilte die Lufthansa-Tochter in einer Aussendung mit. Vranckx wurde zuvor in der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Austrian Airlines gewählt. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Till Streichert, Finanzvorstand der Lufthansa, hat sein Mandat mit 22. Juni zurückgelegt. Vranckx ist Chief Commercial Officer der Lufthansa.
fel/moh
ISIN DE0008232125 WEB http://www.austrian.com http://www.lufthansa.com/
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