Lufthansa Aktie
|7,23EUR
|0,18EUR
|2,55%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich des Zuschlags für einen Minderheitsanteil an der portugiesischen Nationalfluggesellschaft Tap auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Tap habe viele Vorzüge, wie die starke Position in einer gut zu verteidigenden geografischen Nische (Europa?Brasilien) sowie die Kontrolle über 50 Prozent der Start/Lande-Slots am neuntgrößten Drehkreuzflughafen Europas, Lissabon, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Deal einen hohen Preis. Zudem müsse die Lufthansa mit Widerstand von der portugiesischen Pilotengewerkschaft rechnen./edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7,12 €
|
Abst. Kursziel*:
26,48%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,48%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
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15.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
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15.10.26
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14.10.26
|Kerosin-Mangel am Flughafen Frankfurt - Lufthansa reagiert (dpa-AFX)
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14.10.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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14.10.26
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14.10.26
|ROUNDUP 4: Warum Lufthansa auch bei der portugiesischen Tap einsteigt (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,23
|2,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research