Aufschläge in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Plus

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,81 Prozent auf 4 559,10 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,210 Prozent fester bei 4 531,84 Punkten, nach 4 522,36 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 531,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 564,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 2,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 243,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 701,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2024, lag der STOXX 50 bei 4 521,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 5,08 Prozent zu Buche. 4 826,72 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 6,75 Prozent auf 165,35 CHF), AstraZeneca (+ 2,03 Prozent auf 103,48 GBP), GSK (+ 1,80 Prozent auf 13,87 GBP), SAP SE (+ 1,58 Prozent auf 267,35 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,14 Prozent auf 115,50 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BASF (-0,41 Prozent auf 44,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,38 Prozent auf 53,03 EUR), Siemens (-0,34 Prozent auf 221,10 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,32 Prozent auf 4,95 EUR) und UniCredit (-0,25 Prozent auf 56,15 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7 423 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307,045 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,18 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at