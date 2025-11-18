BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance im Blick 18.11.2025 10:03:39

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen BP-Einstiegs gewesen.

Am 18.11.2020 wurde das BP-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die BP-Aktie an diesem Tag bei 2,52 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die BP-Aktie investiert hat, hat nun 39,668 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BP-Aktie auf 4,64 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 183,90 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 83,90 Prozent zugenommen.

Insgesamt war BP zuletzt 70,71 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen

05.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 BP Kaufen DZ BANK
04.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 5,20 -1,63% BP plc (British Petrol)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen