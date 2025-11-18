BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Performance im Blick
|
18.11.2025 10:03:39
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 18.11.2020 wurde das BP-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die BP-Aktie an diesem Tag bei 2,52 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die BP-Aktie investiert hat, hat nun 39,668 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BP-Aktie auf 4,64 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 183,90 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 83,90 Prozent zugenommen.
Insgesamt war BP zuletzt 70,71 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
