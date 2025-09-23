Stoxx Europe 50
4 598,96
3,37
0,07 %
|STOXX 50-Kursentwicklung
23.09.2025 09:29:57
Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,11 Prozent aufwärts auf 4 600,45 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 4 598,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 595,59 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 591,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 605,19 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 626,06 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 429,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 401,94 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 6,03 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern erreicht.
STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 1,17 Prozent auf 229,70 EUR), National Grid (+ 0,96 Prozent auf 10,49 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,95 Prozent auf 57,18 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,93 Prozent auf 82,42 GBP) und Richemont (+ 0,77 Prozent auf 149,80 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-0,97 Prozent auf 64,30 EUR), Novartis (-0,94 Prozent auf 97,38 CHF), AstraZeneca (-0,71 Prozent auf 114,18 GBP), Roche (-0,70 Prozent auf 269,20 CHF) und Rio Tinto (-0,52 Prozent auf 46,69 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 686 020 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 312,150 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
