Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

In Frankfurt war schlussendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich ging der DAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 17 939,21 Punkten aus dem Montagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,809 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,002 Prozent tiefer bei 17 936,31 Punkten in den Montagshandel, nach 17 936,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 015,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 902,92 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der DAX bei 17 117,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2023, wurde der DAX auf 16 650,55 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 14 768,20 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,98 Prozent aufwärts. Bei 18 039,05 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,42 Prozent auf 477,10 EUR), Porsche (+ 3,94 Prozent auf 91,84 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,13 Prozent auf 24,74 EUR), Siemens Energy (+ 2,84 Prozent auf 14,83 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 2,26 Prozent auf 48,34 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen adidas (-2,39 Prozent auf 200,10 EUR), Sartorius vz (-1,68 Prozent auf 356,10 EUR), Henkel vz (-1,10 Prozent auf 73,74 EUR), EON SE (-0,94 Prozent auf 12,58 EUR) und Deutsche Bank (-0,90 Prozent auf 13,51 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8 358 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 200,669 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

