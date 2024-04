Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

So performte der LUS-DAX am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Am Freitag tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 0,51 Prozent höher bei 18 166,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 202,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 986,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 26.03.2024, bei 18 369,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 16 933,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 763,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 8,50 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 5,90 Prozent auf 18,85 EUR), Sartorius vz (+ 2,87 Prozent auf 290,20 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,50 Prozent auf 25,87 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,28 Prozent auf 95,22 EUR) und Daimler Truck (+ 2,26 Prozent auf 42,90 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen BASF (-4,25 Prozent auf 48,83 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,29 Prozent auf 413,50 EUR), Brenntag SE (-1,06 Prozent auf 74,86 EUR), Deutsche Bank (-0,77 Prozent auf 16,53 EUR) und EON SE (-0,32 Prozent auf 12,41 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 14 832 249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,918 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,90 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at