Aufschläge in Frankfurt: MDAX letztendlich stärker

Der MDAX verzeichnete am Freitag Kursanstiege.

Zum Handelsschluss ging es im MDAX im XETRA-Handel um 0,87 Prozent aufwärts auf 26 296,91 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 248,531 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,238 Prozent stärker bei 26 131,99 Punkten in den Handel, nach 26 069,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26 504,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 131,99 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 0,960 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.12.2023, betrug der MDAX-Kurs 26 582,80 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, bewegte sich der MDAX bei 25 290,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, wies der MDAX einen Wert von 28 076,35 Punkten auf.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 5,22 Prozent auf 27,02 EUR), Aroundtown SA (+ 5,06 Prozent auf 2,28 EUR), Bechtle (+ 4,06 Prozent auf 45,33 EUR), CTS Eventim (+ 4,06 Prozent auf 61,50 EUR) und Nemetschek SE (+ 3,22 Prozent auf 78,26 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen K+S (-3,23 Prozent auf 13,17 EUR), thyssenkrupp (-3,19 Prozent auf 6,12 EUR), Lufthansa (-1,98 Prozent auf 7,52 EUR), WACKER CHEMIE (-1,63 Prozent auf 99,50 EUR) und SMA Solar (-1,41 Prozent auf 52,60 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6 201 050 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 16,875 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at