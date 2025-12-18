TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Carl Zeiss Meditec-Anteile bei 116,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,855 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 34,20 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 17.12.2025 auf 40,00 EUR belief. Mit einer Performance von -65,80 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Carl Zeiss Meditec betrug jüngst 3,50 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-IPO fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at