United Internet Aktie
|24,96EUR
|-0,08EUR
|-0,32%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für United Internet beim fairen Aktienwert von 35,50 Euro auf "Kaufen" belassen. Die angekündigte Einbringung von Versatel in die 1&1 AG habe er nun in seinem Bewertungsmodell für den Internetkonzern abgebildet, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch. Sollte die von einigen Marktteilnehmern erwartete Konsolidierung des deutschen Telekomsektors erfolgen, ergäbe dies perspektivisch weiteren Spielraum in seinem Modell./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Kaufen
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
24,86 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
24,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AGmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.12.25
|TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu United Internet AGmehr Analysen
|13:22
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|12.11.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|24,94
|-0,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:22
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|13:01
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:00
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:57
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|12:57
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|12:50
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:49
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:42
|PORR buy
|Warburg Research
|12:29
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:18
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Mutares Buy
|Warburg Research
|11:11
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|11:11
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11:09
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|11:08
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|11:06
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|11:03
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:00
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Polytec buy
|Warburg Research
|10:40
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10:39
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:37
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:35
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|09:16
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|09:13
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|09:02
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|08:48
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:47
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Boeing Buy
|UBS AG
|08:45
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|08:34
|easyJet Buy
|UBS AG
|08:34
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08:33
|Ryanair Buy
|UBS AG
|08:33
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|08:32
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:31
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|08:31
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:39
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:38
|Netflix Outperform
|Bernstein Research