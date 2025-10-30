WACKER CHEMIE Aktie

67,20EUR -1,05EUR -1,54%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

30.10.2025 08:38:57

WACKER CHEMIE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns habe über seinen und den Marktschätzungen gelegen, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Dafür verantwortlich seien aber Randbereiche und das Ebitda werde jetzt im Gesamtjahr am unteren Ende der Spanne prognostiziert. Er erwartet die Aktien unter Druck./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:50 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:50 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
67,20 € 		Abst. Kursziel*:
-9,23%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
67,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,23%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

