Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Dienstagmittag

Am Dienstag steht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,70 Prozent im Plus bei 14 191,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116,305 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,264 Prozent höher bei 14 129,76 Punkten, nach 14 092,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 14 191,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 129,76 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX wurde vor einem Monat, am 26.02.2024, mit 13 740,61 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 799,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, lag der SDAX-Kurs bei 12 641,54 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 2,68 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 191,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell KWS SAAT SE (+ 7,07 Prozent auf 50,00 EUR), HORNBACH (+ 5,61 Prozent auf 72,45 EUR), NORMA Group SE (+ 4,91 Prozent auf 17,10 EUR), AUTO1 (+ 4,56 Prozent auf 4,47 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 3,50 Prozent auf 27,82 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil JOST Werke (-1,56 Prozent auf 47,20 EUR), PVA TePla (-1,50 Prozent auf 19,66 EUR), Grand City Properties (-1,41 Prozent auf 9,78 EUR), flatexDEGIRO (-1,36 Prozent auf 10,18 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,27 Prozent auf 37,30 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 232 579 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,150 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,10 Prozent.

