Aufschläge in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Am Montag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,36 Prozent auf 17 782,72 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,468 Prozent stärker bei 17 801,14 Punkten in den Handel, nach 17 718,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17 671,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 820,00 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 254,69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.01.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 596,27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 13 245,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,49 Prozent aufwärts. Bei 18 464,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Tesla (+ 15,31 Prozent auf 194,05 USD), Sirius XM (+ 4,97 Prozent auf 3,17 USD), ON Semiconductor (+ 4,06 Prozent auf 70,82 USD), Moderna (+ 3,38 Prozent auf 111,62 USD) und Biogen (+ 3,16 Prozent auf 215,50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Alphabet A (ex Google) (-3,37 Prozent auf 166,15 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,33 Prozent auf 167,90 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,41 Prozent auf 432,62 USD), Dollar Tree (-2,41 Prozent auf 118,81 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-1,93 Prozent auf 126,82 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 197 017 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,818 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,49 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

