Aufschläge in Wien: ATX am Mittag freundlich

Mit dem ATX geht es am Freitag aufwärts.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,45 Prozent fester bei 3 724,30 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 119,777 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,015 Prozent tiefer bei 3 707,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 707,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 3 698,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 725,37 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, wies der ATX einen Wert von 3 507,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, notierte der ATX bei 3 406,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, lag der ATX noch bei 3 139,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 9,15 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 725,37 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit BAWAG (+ 1,64 Prozent auf 59,05 EUR), OMV (+ 1,03 Prozent auf 47,28 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,92 Prozent auf 21,88 EUR), voestalpine (+ 0,85 Prozent auf 26,12 EUR) und Raiffeisen (+ 0,80 Prozent auf 17,58 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen DO (-1,75 Prozent auf 145,80 EUR), Vienna Insurance (-0,63 Prozent auf 31,30 EUR), Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,75 EUR), UNIQA Insurance (-0,48 Prozent auf 8,24 EUR) und Telekom Austria (-0,47 Prozent auf 8,42 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 250 211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,622 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,05 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at