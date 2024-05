Aufschläge in Wien: ATX am Nachmittag stärker

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,41 Prozent aufwärts auf 3 686,83 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 116,507 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 672,00 Zählern und damit 0,010 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 671,65 Punkte).

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 3 671,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 699,77 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.04.2024, notierte der ATX bei 3 565,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wies der ATX einen Stand von 3 358,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wies der ATX einen Wert von 3 195,54 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 699,77 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell DO (+ 1,51 Prozent auf 147,80 EUR), Verbund (+ 1,49 Prozent auf 71,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,14 Prozent auf 17,78 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,05 Prozent auf 115,20 EUR) und voestalpine (+ 1,03 Prozent auf 25,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-2,13 Prozent auf 21,16 EUR), Lenzing (-1,70 Prozent auf 34,70 EUR), Österreichische Post (-1,08 Prozent auf 32,15 EUR), Wienerberger (-1,07 Prozent auf 35,30 EUR) und EVN (-0,34 Prozent auf 29,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 216 437 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 24,059 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,04 Prozent gelockt.

