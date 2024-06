Aufschläge in Wien: ATX Prime beginnt Montagshandel in der Gewinnzone

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 1 803,79 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 1 800,48 Punkte an der Kurstafel, nach 1 800,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 807,93 Punkte, das Tagestief hingegen 1 800,12 Zähler.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 24.05.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 875,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 1 757,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 1 552,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 4,50 Prozent auf 9,28 EUR), Wolford (+ 2,94 Prozent auf 3,50 EUR), Polytec (+ 2,60 Prozent auf 3,55 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,33 Prozent auf 7,90 EUR) und STRABAG SE (+ 1,26 Prozent auf 40,25 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-1,53 Prozent auf 12,90 EUR), ZUMTOBEL (-0,99 Prozent auf 6,00 EUR), Wienerberger (-0,89 Prozent auf 33,32 EUR), Telekom Austria (-0,86 Prozent auf 9,22 EUR) und Verbund (-0,85 Prozent auf 75,85 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 123 822 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,94 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

