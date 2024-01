Aufschläge in Wien: ATX steigt am Donnerstagnachmittag

Derzeit halten sich die Anleger in Wien zurück.

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,20 Prozent fester bei 3 438,13 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 111,823 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,031 Prozent leichter bei 3 430,19 Punkten in den Handel, nach 3 431,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 445,23 Punkte, das Tagestief hingegen 3 423,95 Zähler.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2,78 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 3 407,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 024,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, lag der ATX noch bei 3 331,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,765 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 448,16 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell UNIQA Insurance (+ 1,56 Prozent auf 7,79 EUR), Verbund (+ 1,00 Prozent auf 75,90 EUR), OMV (+ 0,85 Prozent auf 39,13 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,78 Prozent auf 23,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,64 Prozent auf 31,65 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Lenzing (-2,42 Prozent auf 30,25 EUR), Raiffeisen (-0,76 Prozent auf 19,55 EUR), Vienna Insurance (-0,56 Prozent auf 26,70 EUR), Telekom Austria (-0,37 Prozent auf 7,99 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,34 Prozent auf 44,60 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 144 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,143 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,80 Prozent, die höchste im Index.

