Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,49 Prozent stärker bei 1 829,66 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,451 Prozent auf 1 828,94 Punkte an der Kurstafel, nach 1 820,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 829,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 828,24 Zählern.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,37 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.01.2024, bewegte sich der SLI bei 1 769,06 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 15.11.2023, mit 1 699,31 Punkten bewertet. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 15.02.2023, mit 1 782,04 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 3,75 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 829,75 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 2,43 Prozent auf 48,50 CHF), Sika (+ 1,39 Prozent auf 248,30 CHF), VAT (+ 1,37 Prozent auf 430,10 CHF), Richemont (+ 1,12 Prozent auf 135,75 CHF) und Partners Group (+ 0,99 Prozent auf 1 225,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Novartis (-0,40 Prozent auf 87,45 CHF), Roche (-0,15 Prozent auf 226,85 CHF), Alcon (+ 0,03 Prozent auf 67,98 CHF), Swiss Re (+ 0,20 Prozent auf 102,70 CHF) und Temenos (+ 0,20 Prozent auf 88,66 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 181 390 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 265,937 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at