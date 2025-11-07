BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
07.11.2025 12:06:38
Aumovio-Chef: China hat Nexperia-Chip-Exportverbot aufgehoben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Streit um Chips des Autobranchenzulieferers Nexperia zeichnet sich weitere Entspannung ab. China habe Exportverbote für Halbleiter von Nexperia aufgehoben, sagte Philipp von Hirschheydt, Chef des Autozulieferers Aumovio, am Freitag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Aumovio habe die Auslieferung von Nexperia-Halbleitern und Komponenten mit solchen Chips wieder aufgenommen, nachdem das Unternehmen in dieser Woche eine Exportlizenz aus Peking erhalten habe, sagte von Hirschheydt. Das chinesische Handelsministerium habe nun an diesem Freitag das breitere Exportverbot aufgehoben, ergänzte er.
Damit zeichnet sich eine Lösung im Streit zwischen den Niederlanden und China ab. Die niederländische Regierung sei bereit, die Kontrolle über Nexperia abzugeben, wenn China wieder den Export wichtiger Elektronikchips erlaube, hatte Bloomberg zuvor unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Bereits am Donnerstagabend hatte die niederländische Regierung mitgeteilt, dass sie mit einer Wiederaufnahme der Lieferung von Nexperia-Chips aus China in den kommenden Tagen rechne.
"Es wird einige Zeit dauern, bis alle Abläufe und Prozesse wieder normal laufen", sagte von Hirschheydt. In den kommenden vier bis sechs Wochen könne es durchaus noch zu Problemen in der Versorgung kommen.
Die Lieferprobleme bei Nexperia entstanden, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführte Firma mit Sitz in Nimwegen übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie.
Grund für den Konflikt ist laut den Niederländern Missmanagement der chinesischen Unternehmensführung. Der Eingriff der Regierung bei Nexperia sei keine Maßnahme gegen China, hieß es dazu jüngst./men/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aumoviomehr Nachrichten
Analysen zu Aumoviomehr Analysen
|07.11.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|02.10.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|03.10.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Aumovio
|38,90
|10,20%
|BMW AG
|86,22
|2,47%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,66
|1,35%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,53
|-0,18%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|94,58
|2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.