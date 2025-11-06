Porsche vz. Aktie
|45,78EUR
|-0,06EUR
|-0,13%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Roadshow mit einem Investor-Relations-Manager mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussagen bestärkten seine Ansicht, dass sich der Sportwagenbauer in seiner derzeitigen Übergangsphase voll und ganz auf die Umsetzung seiner langfristigen Strategie konzentriere, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er bleibt davon überzeugt, dass die Aktien ihren Tiefpunkt erreicht haben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,00 €
|
Abst. Kursziel*:
8,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,22%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
