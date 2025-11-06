Porsche vz. Aktie

45,78EUR -0,06EUR -0,13%
Porsche vz.

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

06.11.2025 12:20:59

Porsche vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Roadshow mit einem Investor-Relations-Manager mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussagen bestärkten seine Ansicht, dass sich der Sportwagenbauer in seiner derzeitigen Übergangsphase voll und ganz auf die Umsetzung seiner langfristigen Strategie konzentriere, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er bleibt davon überzeugt, dass die Aktien ihren Tiefpunkt erreicht haben./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

