Porsche vz. Aktie

47,87EUR -0,40EUR -0,83%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 07:17:08

Porsche vz Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 39 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman verschob seine Bewertungsbasis für die Aktien des Sportwagenbauers weiter in die Zukunft auf 2026. Die Aktien hätten die Entscheidung für Michael Leiters als künftigen Unternehmenschef mit einer Erholungsrally quittiert. Die große Frage sei nun, ob er das notwendige Licht am Ende des Tunnels anknipse./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 23:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:11 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
48,70 € 		Abst. Kursziel*:
-13,76%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
47,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,30%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Nachrichten