NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 39 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman verschob seine Bewertungsbasis für die Aktien des Sportwagenbauers weiter in die Zukunft auf 2026. Die Aktien hätten die Entscheidung für Michael Leiters als künftigen Unternehmenschef mit einer Erholungsrally quittiert. Die große Frage sei nun, ob er das notwendige Licht am Ende des Tunnels anknipse./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 23:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:11 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.