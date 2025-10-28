Porsche vz. Aktie
|47,87EUR
|-0,40EUR
|-0,83%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 39 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman verschob seine Bewertungsbasis für die Aktien des Sportwagenbauers weiter in die Zukunft auf 2026. Die Aktien hätten die Entscheidung für Michael Leiters als künftigen Unternehmenschef mit einer Erholungsrally quittiert. Die große Frage sei nun, ob er das notwendige Licht am Ende des Tunnels anknipse./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 23:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
48,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,76%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
47,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,30%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Nachrichten
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
27.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
27.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.25