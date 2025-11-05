AstraZeneca Aktie

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: AstraZeneca präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AstraZeneca wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,710 GBP je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 14,78 Milliarden USD für AstraZeneca, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 10,43 Milliarden GBP erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,14 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,55 GBP erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,17 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 42,32 Milliarden GBP waren.

Redaktion finanzen.at

31.10.25 AstraZeneca Buy UBS AG
27.10.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
24.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
22.10.25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
