AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: AstraZeneca präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AstraZeneca wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,710 GBP je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 14,78 Milliarden USD für AstraZeneca, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 10,43 Milliarden GBP erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,14 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,55 GBP erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,17 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 42,32 Milliarden GBP waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwache Performance in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
07:01
|Ausblick: AstraZeneca präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
04.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse London: FTSE 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
04.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|31.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.10.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.10.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.10.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|141,95
|-0,25%