AstraZeneca Aktie
|146,35EUR
|5,10EUR
|3,61%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
06.11.2025 12:25:52
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sehr solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Matthew Weston am Donnerstag nach erster Diagnose./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
142,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
140,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
128,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
