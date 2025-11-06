AstraZeneca Aktie

146,35EUR 5,10EUR 3,61%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

06.11.2025 12:25:52

AstraZeneca Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sehr solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Matthew Weston am Donnerstag nach erster Diagnose./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
142,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
140,90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
128,34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

