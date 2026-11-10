Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Experten-Prognosen
|
10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Brenntag SE legt Quartalsergebnis vor
Brenntag SE wird am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,12 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,780 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,08 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,27 EUR, gegenüber 1,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 15,66 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,17 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brenntag SE
|
04.11.26
|DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.10.26
|DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.10.26
|Erste Schätzungen: Brenntag SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.10.26
|DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|01.10.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|61,62
|-0,06%