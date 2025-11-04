Fresenius Aktie

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

Zahlen voraus 04.11.2025 14:46:00

Ausblick: Fresenius-Aktie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Fresenius-Aktie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fresenius SE gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.

Fresenius SE wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,714 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,580 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,48 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,37 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,38 EUR, gegenüber 0,840 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 22,57 Milliarden EUR im Vergleich zu 21,83 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

31.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 48,29 -1,59% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

