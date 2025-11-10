EQS-News: IONOS Group SE ernennt Patrik Heider zum Chief Financial Officer

EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Personalie

IONOS Group SE ernennt Patrik Heider zum Chief Financial Officer



10.11.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Karlsruhe / Berlin, 10. November 2025. Die IONOS Group SE beruft zum 15. November 2025 Patrik Heider zum Chief Financial Officer (CFO). Herr Heider folgt auf Britta Schmidt, die das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlässt.

Patrik Heider wird zum 15. November 2025 Vorstandsmitglied der IONOS Group SE und übernimmt nach einer gemeinsamen Übergangsphase mit Britta Schmidt zum 1. Januar 2026 die Rolle als Finanzvorstand der Gesellschaft.

Heider war zuletzt CEO der NFON AG, dem europaweit tätigen Anbieter für KI-gestützte Unternehmenskommunikation. Davor leitete er unter anderem die Software-Unternehmen Thinkproject und riskmethods als CEO und war Vorstandssprecher und CFOO der Nemetschek SE. Seine berufliche Laufbahn startete er nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Konstanz bei PwC Consulting. Später übernahm Herr Heider die CFO-Position bei der Hoffmann Group in München.

Britta Schmidt verantwortet seit 2021 die gesamte Finanzorganisation, die Rechtsabteilung sowie den Bereich Investor Relations der IONOS Group SE. Sie hat maßgeblich zum erfolgreichen Börsengang im Februar 2023 beigetragen.

Ralph Dommermuth, Vorsitzender des Aufsichtsrats der IONOS Group SE: „Mit Patrik Heider gewinnen wir einen erfahrenen Finanzexperten und eine starke Führungspersönlichkeit. Wir heißen ihn herzlich bei der IONOS Group SE willkommen und danken Britta Schmidt für die stets sehr gute Zusammenarbeit. Frau Schmidt hat wesentlich zur erfolgreichen Umsetzung der IONOS Wachstumsstrategie, der Steigerung der Profitabilität sowie zur Etablierung der IONOS Group im Kapitalmarkt beigetragen. Ich wünsche ihr, auch im Namen des gesamten Aufsichtsrats, für die Zukunft alles Gute.“

Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE: „Ich freue mich, Patrik Heider im Vorstand willkommen zu heißen und gemeinsam die Weiterentwicklung und das Wachstum von IONOS voranzutreiben. Im Namen des gesamten IONOS Führungsteams möchte ich Britta Schmidt für ihren Einsatz und die stets gute Zusammenarbeit herzlich danken. Sie hat maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens sowie zu unserem Börsengang beigetragen und ich wünsche ihr für die Zukunft alles Gute.“

Britta Schmidt, CFO der IONOS Group: „Ich bin dankbar, dass ich in den letzten vier Jahren Teil der beeindruckenden Entwicklung der IONOS Group sein konnte. Gemeinsam haben wir den Grundstein für langfristig profitables Wachstum gelegt. Ich möchte meinen Vorstandskollegen, dem Aufsichtsrat, unseren Kunden, Partnern, Investoren und dem gesamten IONOS Group-Team für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die Zusammenarbeit während meiner Zeit hier danken.“

Presse:

Andreas Maurer

press@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957968

Investor Relations:

Stephan Gramkow

investor-relations@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957097