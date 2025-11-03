Ausblick: Schaeffler präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Schaeffler wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,063 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,85 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 47,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,96 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,325 EUR im Vergleich zu -0,860 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 23,68 Milliarden EUR, gegenüber 18,19 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at