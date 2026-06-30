Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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30.06.2026 20:59:19
Australia sues Amazon for making allegedly unfair contracts with subscribers
The Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) says Amazon has broken consumer protection lawWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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