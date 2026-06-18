AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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Einstufung "Buy" 18.06.2026 15:14:00

AUTO1-Aktie dennoch in Rot: UBS optimistischer

AUTO1-Aktie dennoch in Rot: UBS optimistischer

UBS hat das Kursziel für AUTO1 angehoben.

Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für AUTO1 von 29,80 auf 33,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe auf seiner virtuellen Kapitalmarktveranstaltung ein strahlendes Bild gezeichnet, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Entscheidend bleibe aber die Umsetzung. Er hob seine mittel- und längerfristigen Prognosen an.

Im XETRA-Handel verlieren die Papiere am Donnerstag zeitweise 1,1 Prozent auf 25,16 Euro.

/rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 22:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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18.06.26 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 AUTO1 Buy UBS AG
17.06.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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