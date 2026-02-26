AUTO1 Aktie

16,47EUR 0,42EUR 2,62%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

26.02.2026 06:56:02

AUTO1 Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Auto1 von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe solide Quartalsergebnisse vorgelegt, und alle Erwartungen an 2025 erfüllt, schrieb Wolfgang Specht am Mittwochabend. 2026 zeichne sich allerdings schwächeres Wachstum ab, mit Schwerpunkt gen Jahresende. Der starke Anstieg der Lagerbestände im Händlergeschäft sei kein gutes Zeichen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Hold
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,18 € 		Abst. Kursziel*:
30,34%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,79%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

Analysen zu AUTO1

06:56 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:29 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 AUTO1 Buy UBS AG
25.02.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
25.02.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

AUTO1 16,47 2,62% AUTO1

