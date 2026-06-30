NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Ein Besuch wichtiger Standorte im Raum Berlin habe seinen Optimismus für den Online-Gebrauchtwagenhändler noch gestärkt, schrieb Marcus Diebel am Montagabend./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST





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