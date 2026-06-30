AUTO1 Aktie
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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
30.06.2026 07:27:19
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Ein Besuch wichtiger Standorte im Raum Berlin habe seinen Optimismus für den Online-Gebrauchtwagenhändler noch gestärkt, schrieb Marcus Diebel am Montagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
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Unternehmen:
AUTO1
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
37,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
23,77 €
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Abst. Kursziel*:
55,66%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
23,34 €
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Abst. Kursziel aktuell:
58,53%
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Analyst Name::
Marcus Diebel
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse