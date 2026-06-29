AUTO1 Aktie

23,52EUR 0,14EUR 0,60%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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29.06.2026 10:51:51

AUTO1 Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 anlässlich der jüngsten Veröffentlichung längerfristiger Ziele mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Nizla Naizer sprach in einer am Montag vorliegenden Einschätzung von einem wichtigen strategischen Update des Online-Gebrauchtwagenhändlers. Zudem könnte das Erreichen der speziellen "Meilenstein"-Ziele für das Händler- und das Privatkundengeschäft zu einer deutlichen Steigerung des operativen Geschäfts (Ebitda) führen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,77 € 		Abst. Kursziel*:
34,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,05%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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